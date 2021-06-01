Москва, , 10:13 — REGNUM Идея о том, чтобы принудительно ставить алкозамки на автомобили российских водителей пойманных на вождении в нетрезвом виде выглядит лоббистский проект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил владелец автосервиса, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Якутии Сергей Тимошенко, комментируя соответствующие планы российских властей.

«Речь идет об имитации, не влекущей за собой серьезных результатов. По сути, это лоббистский проект по поддержке производителей алкозамков, который энтузиасты найдут способ обойти. Следующим шагом станет, очевидно, обязательная предустановка алкозамков на все автомобили подобно российскому программному обеспечению на смартфоны за счет потребителей», — сказал Тимошенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что Минпромторг РФ обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении алкозамками автомобилей тех, кто ранее был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В МВД РФ эту информацию опровергли.

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