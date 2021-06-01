Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону ко Дню защиты детей подготовлена насыщенная программа. Праздничные мероприятия запланированы в парках и библиотеках, сообщается на сайте городской администрации.

Ряд литературно-развлекательных мероприятий запланированы во всех книгохранилищах Ростова-на-Дону. В частности, праздник «Литературный лабиринт» в рамках проекта «Книга в парке» проведёт центральная детская библиотека имени Ленина.

В парке имени Островского запланирован праздник «Мир начинается с детства», в парке «Дружба» состоится «Планета детства», в парке имени Горького — праздничный концерт с участием творческих коллективов. Праздничная программа, выставки и выступления «Здравствуй праздник, здравствуй лето!» пройдут в парке имени Островского.

Спектакль «Кентервильское приведение» представит юным зрителям Ростовский академический молодёжный театр.