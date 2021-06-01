Москва, , 10:28 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам первого Всероссийского форума «Вектор детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Текст приветствия приводится 1 июня на сайте Кремля.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Глава государства указал на привлечение к участию в форуме представителей органов власти, родителей, учёных и экспертов, добровольческих организаций. Все они будут обсуждать вопросы воспитания детей и продвижения семейных ценностей.

«Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем», — подчеркнул Путин.

Он пожелал участникам плодотворного общения и выразил уверенность, что проведение форума станет традицией, а работа его участников поможет решить ключевые проблемы в сфере детства и семьи.

Форум «Вектор детства» проводится уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и нацелен на поддержку инновационных социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи и детства.