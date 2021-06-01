Пермь, 1 июня 2021, 10:11 — REGNUM В Пермском крае намерены отремонтировать мост через реку Полазана. Уже объявлен аукцион на выполнение работ. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Стартовая цена контракта составляет 206,6 млн рублей. Итоги конкурса подведут 15 июня.
Мост, расположенный на автомобильной дороге Пермь — Березники, должны привести в порядок с 5 июля 2020 года до 31 октября 2022 года. Протяженность инженерного сооружения составляет 512 метров.
Согласно условиям техзадания, подрядчик обязан установить перильное и барьерное ограждения, отремонтировать железобетонные поверхности плиты проезжей части, металлические конструкции и опорные части моста.