Москва, , 10:10 — REGNUM Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров не попал в состав сборной России на Игры в Токио. Об этом 1 июня сообщила главный тренер российской команды Светлана Моисеева.

«Он немного опоздал с тем, чтобы начать тренироваться, ещё полностью не вошел в форму. Для поездки на Олимпиаду ему нужно было побеждать», — цитирует Моисееву ТАСС.

Она добавила, что 30-летний спортсмен не планирует завершать карьеру и намерен выступить на чемпионате мира 2022 года.

Состав сборной на Олимпийские игры в Токио был сформирован на основе выступлений спортсменов на чемпионате России. Захаров возобновил карьеру после годичного перерыва.