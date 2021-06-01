Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 17 334 человека, сообщили 1 июня в городском оперштабе. Это на 1400 человек больше, чем было обследовано сутками ранее.

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За прошлую неделю, с 24 по 30 мая, в Петербурге было выполнено 150 195 лабораторных ПЦР-исследований на SARS-CoV-2, что на 5,1% больше, чем за неделю с 17 по 23 мая. Всего за время пандемии в Петербурге проведено более 9 млн тестов на COVID-19.

Добавим, что за 31 мая в городе обработано 17 203 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 30 мая в Петербурге было выявлено 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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