Токио, 1 июня, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения кроссовера Mazda CX-5 нового поколения, созданные дизайнерами на основе шпионских снимков. Рендеры размещены на сайте издания Motor.es.

Motor.es Рендер нового кроссовера Mazda CX-5

Последняя модернизация модели прошла в 2016 году. Теперь же к выпуску готовится третье поколение кроссовера. Как он будет выглядеть пока неизвестно, но ранее журналистам удалось заснять испытания новинки на дорогах США. Используя эти фото дизайнеры европейского издания представили, как может выглядеть модернизированный автомобиль.

На дизайнерских изображениях новая Mazda CX-5 получила большие размеры, а также новое оформление передней и задней частей кузова. При этом модель на рендере сохранила расположенные под углом узкие фонари головной оптики. Также у нового CX-5 капот крупнее, чем у актуальной версии модели.

Ожидается, что Mazda CX-5 третьего поколения будет построена на новой платформе Large Architecture. Вероятно, авто получит задний привод и шестицилиндровый мотор.

Обновлённый кроссовер CX-5 появится на глобальном авторынке в 2023 году.

Ранее компания Mazda в честь своего 100-летнего юбилея выпустила для российского рынка серию Century Edition из трех моделей — Mazda6, CX-5 и CX-9. В качестве базового автомобиля для моделей Century Edition была взята топовая комплектация Executive.

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