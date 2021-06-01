Москва, , 10:07 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил национализировать тяжелую промышленность, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Всю тяжелую промышленность национализировать, и деньги взять задним числом за 30 лет, чтобы не «Челси» покупали и не яхты сверхдлинные», — предложил Жириновский, комментируя ситуацию с металлургией.

Парламентарий рассказал, как это возможно осуществить.

«Пригласить и сказать: вот ты этот объем возвращаешь, вот эти заводы. Я посмотрю, кто из них откажется! Он до двери не успеет дойти и в обморок упадет!» — описал он.

«Они все это украли в период определенный, все кто занимался приватизацией — это было мародерство, воровство, обман. Даже если они честно все это взяли, это наша руда, наш уголь, наш металл, наши заводы… Можно за полгода обогатить страну — два-три бюджета поднять», — заявил Жириновский.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведёт совещание с владельцами крупнейших металлургических компаний. Первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости вернуть в казну 100 млрд рублей, которые металлурги получили благодаря сверхприбылям в рамках проектов, финансируемых государством.

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