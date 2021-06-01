Москва, , 10:08 — REGNUM Договор 2001 года о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая ускорил торгово-экономическое взаимодействие стран. Товарооборот между странами вырос в 13 раз, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 1 июня в видеообращении к участникам международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз — с $8 млрд до $104 млрд по итогам 2020 года», — сказал Лавров.

Он добавил, что работа по 70 проектам продолжается на сегодняшний день по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству. Общая сумма этих проектов превышает $120 млрд.

Глава российской дипломатии заявил также, что РФ и КНР выработали стратегический характер партнерства сфере энергетики, нарастили кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве. Всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина — это нечно большее, чем классический военно-политический союз.

Лавров напомнил, что договор о дружбе подписали 16 июля 2001 года президент РФ Владимир Путин и бывший председатель КНР Цзян Цзэминь.

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