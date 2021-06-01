Каа-Хемский район, Тува, , 10:05 — REGNUM В Туве вновь открыто автомобильное движение на Кок-Тейском мосту через реку Малый Енисей. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, дежурившая у моста техника приступила к работам, как только уровень воды снизился, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При помощи тяжёлой техники была сооружена объездная дорога.

«Час назад по ней начали пропускать грузовые машины, стоявшие там несколько дней. Обращаю ваше внимание на то, что объездная дорога временная, всем участникам дорожного движения следует быть аккуратными», — отметил глава региона.

Напомним, мост соединяет Кызылский и Каа-Хемские районы. Автомобильное движение по нему было прервано в связи с паводком 28 мая. В результате, как сообщало ИА REGNUM, Каа-Хемский район оказался отрезанным от «большой земли».

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