Магнитогорск, Челябинская область, , 10:04 — REGNUM Жительница Магнитогорска Челябинской области собиралась разбогатеть на бирже, но лишилась больше миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

56-летняя гражданка рассказала стражам порядка, что нашла в интернете информацию о возможности заработать с помощью биржевой площадки. А затем она связалась с «консультантом» и перевела на указанные им счета различные суммы. Спустя некоторое время женщина решила вернуть свои деньги, на что получила ответ, что для этого нужно внести несколько тысяч долларов и перевести более 200 тыс рублей. В итоге гражданка потеряла 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Тем временем полицейские снова просят граждан не поддаваться на уловки мошенников, принимать решения взвешенно и обдуманно и не вкладываться в сомнительные проекты.