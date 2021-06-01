Москва, , 10:03 — REGNUM Систему безопасности на основе искусственного интеллекта планируют внедрить в одной из школ Московской области, пишет 1 июня газета «Ведомости» со ссылкой на представителя IT-компании «АИС Город».

Пилотная система предикативной безопасности будет внедрена до конца 2021 года. Система сможет контролировать состояние инфраструктуры школы, питание детей и необходимость в медицинской помощи.

Умные камеры будут распознавать нетипичное поведение школьников или опасную ситуацию, в том числе бег по коридору и катание по перилам.

Заместитель директора компании «АИС Город» Валерий Кандаулов отметил, что в случае опасности система предупредит учителей и других сотрудников школы.

Исполнительный директор группы компаний «Союзинфотех» Александр Комаров уточнил, что психоэмоциональное поведение ребенка будет определять нейронная сеть.

«Если у ребенка, по данным системы, три дня подряд плохое настроение, школьному психологу и учителю придет уведомление», — пояснил Комаров. Стоимость такой системы для одной школы составляет от 500 тыс. до 7 млн рублей.