Калуга, 1 июня, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Калужской области состоялось новое кадровое назначение. 31 мая вступил в должность управляющего отделением ПФР по региону Даниил Аганичев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве,

Admoblkaluga.ru Управляющий Отделением ПФР по Калужской области Даниил Аганичев

Даниил Аганичев родился 1974 году в Москве. В 1998 году он закончил калужский филиал МГТУ им. Баумана. После университета и службы в армии работал в департаменте экономики и промышленности, который потом стал министерством экономического развития, где прошёл путь от ведущего специалиста до начальника управления. В 2010 году Аганичев был избран мэром города Людиново. В 2011 назначен главой администрации Людиновского района. В этой должности Аганичев проработал более 10 лет. Женат. Имеет троих детей.

Аганичев награждён почётной грамотой губернатора Калужской области, почётной грамотой Министерства спорта России, памятными медалями МЧС России.