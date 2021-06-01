Ижевск, , 10:01 — REGNUM Генеральный директор АО «Парки Ижевска» Сергей Буторин привлечен к дисциплинарной ответственности за проведение шумной вечеринки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что с 21:00 14 мая в парке имени Кирова проходила пенная вечеринка, многие местные жители не могли уснуть из-за шумного мероприятия. Горожане направили множество сообщений в полицию по этому вопросу. Планировалось, что мероприятие завершится в 4:00 15 мая, однако из-за жалоб полиция пресекла развлечение.

По данным проверки стало известно, что АО «Парки Ижевска» для проведения вечеринки заключило договор субаренды земельного участка с третьим лицом. Причем договор был заключен путем подписания акта приема-передачи без уведомления собственника — администрации Ижевска.

24 мая глава АО представил объяснения, где признал, что был нарушен закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртии».

В отношении субарендатора был составлен протокол об административном нарушении указанного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам пяти месяцев прошлого года в Удмуртии выявлено 1478 фактов нарушения тишины и покоя в ночное время. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число таких нарушений выросло на 545 случаев или на 58,4%. По материалам административных дел, возбужденных по фактам нарушения тишины, суды выписали 613 штрафов на общую сумму около 700 тыс. рублей. В январе-мае предыдущего года было наложено 527 штрафов на 542 тыс. рублей. Таким образом, в 2020 году средний показатель штрафа составил 1,141 тыс. рублей, в 2019 году — 1,02 тыс. рублей.

Читайте также: В Удмуртии за нарушение тишины выписали штрафов на 700 тыс. рублей