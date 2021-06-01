Пермь, , 10:01 — REGNUM Пермь начали празднично оформлять. Муниципалитет 12 июня отметит сразу два праздника — День России и день города. Перми исполнится 298 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

В столице Прикамья установят 176 консолей и 49 флаговых конструкций. Фасады центральных зданий украсят флагами. Праздничное оформление планируют завершить 3 июня.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса город отметил день рождения и день России без массовых мероприятий на улицах. Организаторы применили новый формат — онлайн.

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