Москва, , 10:13 — REGNUM За время существования Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем товарооборот двух стран вырос в 13 раз, заявил 1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз — с $8 млрд до 104 млрд по итогам 2020 года», — сказал Лавров в видеообращении к участникам международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Глава МИД РФ добавил, что сегодня по линии межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более $120 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, внешний товарооборот Китая за период с января по март увеличился в годовом выражении на 38,6%, до $1,3 трлн.

Торговый оборот с Россией за первые три месяца года вырос на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Он составил $29,26 млрд. При этом экспорт в Россию вырос на 42,7%, до $13,06 млрд, а импорт уменьшился на 0,1%, до $16,2 млрд.

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