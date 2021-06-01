Москва, , 10:00 — REGNUM Законопроект о праве Генпрокуратуры представлять интересы России в ЕСПЧ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил соответствующий законопроект в профильные комитеты Госдумы.

Генпрокуратура может получить полномочия федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации в межгосударственном органе, по обращению в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Определяются основания для такого обращения.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить Генеральную прокуратуру правом на обращение в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.