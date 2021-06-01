Якутск, , 10:20 — REGNUM В Якутии зафиксированы летальные исходы от COVID-19 беременных женщин, также отмечается тяжелое протекание болезни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в оперативном штабе.

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По словам замруководителя оперштаба Якутии Ольги Балабкиной, особого внимания требует вопрос вакцинации членов семей беременных женщин, а также их коллег.

«Мы имеем очень тяжелые случаи, закончившиеся в том числе летальным исходом», — сказала Балабкина.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 167 683 жителя республики, полностью курс иммунизации завершили 111 350 человек. Использовано 84,6% от общего объема поступивших вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отмечается рост числа выявленных зараженных коронавирусом — за минувшую неделю зарегистрировано 256 носителей SARS-CoV-2, тогда как неделей ранее был выявлен 191 зараженный.