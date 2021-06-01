Уфа, , 10:18 — REGNUM Перечень объектов на более 160 млрд рублей подготовили в Башкирии для получения инфраструктурных кредитов. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве республики в формате «Транспортный час», в ходе которого обсуждался вопрос финансирования крупнейших объектов региона на основе инфраструктурного кредитования.

Отмечается, что до конца 2023 года на эти цели из федерального бюджета планируется направить субъектам РФ порядка 500 млрд рублей.

«Заявку, которую подготовило региональное министерство, вошли 173 объекта социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры республики общей стоимостью более 160 млрд рублей. В числе приоритетных заявок от Башкортостана — строительство в Уфе автомобильного моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной и создание уфимского железнодорожного кольца. Эти проекты имеют высокую степень проработки», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики республики Рустама Муратова.

Отмечается, что в данную заявку также включили проекты прокладки в Уфе коммунальных сетей для Зауфимья и Забелья через механизм инфраструктурных облигаций.

«Речь идёт о «длинных» и «дешёвых» деньгах, необходимых для появления важнейших социальных объектов для наших жителей. Сейчас многое зависит от качественной подготовки проектно-сметной документации и постоянного взаимодействия с федеральным центром. Принятые решения по финансированию объектов серьёзно повлияют на развитие республики», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию заявил, что кредиты будут выдавать на 15 лет под 3% годовых. Отбор проектов для финансирования будет проходить на конкурсной основе.