Москва, , 10:01 — REGNUM Карантин оказал «омолаживающее» воздействие на жителей России. К такому выводу пришли учёные Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), изучив влияние самоизоляции на биопсихологический возраст человека.

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Выяснилось, что большинство работающих граждан после карантина чувствуют себя субъективно моложе, чем год назад. При этом, согласно исследованию, опубликованному в журнале «Современная зарубежная психология», биологические темпы старения, напротив, выросли.

«Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина», — пояснила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяна Березина.

По её словам, женщины стали чувствовать себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), а мужчины — на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры).

Березина также добавила, что биологический возраст в группах работающих граждан возрос более чем на один год, что предполагалось бы при нормальном старении. При этом в группе пенсионеров, имеющих хронические заболевания, изменение биологического возраста не произошло.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию холдинга «Ромир», большинство жителей России (69%) за время пандемии COVID-19 стали чаще беспокоиться о своём здоровье. Согласно данным опроса, доля женщин, обеспокоенных своим самочувствием, больше, чем доля мужчин: 71% против 67% соответственно. В свою очередь 53% респондентов изменили своё отношение к здоровью из-за вспышки COVID-19.

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