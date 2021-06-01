Воронеж, , 09:59 — REGNUM Около 58 тысяч детей из Воронежской области отдохнут летом 2021 в оздоровительных лагерях года — как на территории региона, так и за его пределами. Об этом говорилось 31 мая на оперативном совещании, сообщили в пресс-службе облправительства.

При этом в регионе продолжают действовать ограничения из-за коронавируса — наполняемость загородных детских лагерей составит не более 75% от полной вместимости, заезд и выезд детей и сотрудников будет проходить одновременно, вводится запрет на массовые мероприятия в помещениях и посещения родителей.

Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, детей из Воронежской области этим летом примут более 900 учреждений, региональных и федеральных, таких как «Артек», «Орленок», «Смена». На данный момент в Воронежской области начали работу четыре детских оздоровительных лагеря, ещё 614 получили санитарно-эпидемиологическое заключение о готовности к работе.

В регионе идёт процесс присоединения лагерей к программе туристического кешбэка, в дополнение к действующей в регионе системе возврата части стоимости путевки в детский летний лагерь. Так, право на получение компенсации части стоимости путевки за счет средств областного бюджета имеют работники бюджетной сферы — 80% от базовой стоимости путевки, которая составляет 16 780 рублей. Также будут предоставляться бесплатные путевки для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и других льготных категорий.