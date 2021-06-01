Ставрополь, , 09:58 — REGNUM В Ставропольском крае задержали водителя легкового автомобиля, сбившего насмерть девушку и сбежавшего с места ДТП. После совершения преступления он скрывался от правосудия. Однако полиции удалось его отыскать, и в настоящее время он помещен под стражу, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ДТП было совершено 8 мая 2021 года в городе Михайловске. Вечером на перекрестке переулка Князевский и улицы Кочубея водитель машины «ВАЗ 21 103» совершил наезд на 17-летнюю девушку. Девушку доставили в больницу, а нарушитель ПДД сбежал с места происшествия.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД лицом, управлявшим автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека, и об оставлении места ДТП после его совершения.

Спустя пять дней пострадавшая девушка скончалась, а виновник аварии был задержан лишь через три недели. Им оказался 49-летний житель города Михайловска.

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