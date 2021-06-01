Москва, , 10:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский весной нынешнего года планировал развязать в Донбассе большую войну. Об этом 1 июня заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил экс-премьер-министр Украины, весной Киев намеревался дать возможность неонацистам «расправиться» с регионом.

«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку — 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть генштаб… Ну, генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — сказал Азаров.

Также он высказал мнение, что России путем проведения военных учений на юге и западе страны удалось «остудить горячие головы» в Киеве и также удалось избежать вооруженного конфликта.

«Те маневры, которые Российская Федерация провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвили их. <…> Последовал откат назад», — пояснил Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «нормандский формат» не позволяет обсуждать все насущные проблемы Украины, поэтому Киеву хотелось бы заменить его другим.