Иркутск, , 09:55 — REGNUM В Иркутской области 1 июня, в День защиты детей, стартовало межведомственное профилактическое мероприятие «Безопасное лето». Как сообщает пресс-служба областного правительства, оно будет длиться три месяца, до 1 сентября 2021 г.

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Как пояснила заместитель председателя правительства Приангарья Валентина Вобликова, в регионе сейчас проживает около 580 тысяч несовершеннолетних.

Главная цель мероприятия «Безопасное лето» — на постоянной основе создать безопасные условия для детского отдыха, предупредить травмирование и гибель детей на дорогах, в водоемах, на аттракционах, а также в результате пожаров, выпадения из окон.

«Поэтому, помимо рейдовых мероприятий, необходимо провести широкомасштабные информационные кампании для привлечения внимания людей к этому вопросу», — подчеркнула чиновница.

По решению комиссии в каждом муниципальном образовании будет организована межведомственная работа по патрулированию береговых линий водных объектов, проверка объектов транспортной инфраструктуры, объектов незавершенного строительства (заброшенных зданий), безопасного состояния аттракционов и игрового надувного оборудования (батутов).

Кроме того, будут проводиться социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, и беседы о противопожарной безопасности. Итоги мероприятия подведут на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2021 года.