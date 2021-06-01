Пекин, , 10:05 — REGNUM Российско-китайские отношения находятся на высоком уровне и развиваются быстрыми темпами. Об этом 1 июня сообщил глава МИД КНР Ван И в видеообращении к участникам международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Руководитель китайской дипломатии отметил, что «взаимная поддержка всегда была надежной основой двусторонних отношений, стороны всегда поддерживали ключевые интересы и пути развития друг друга».

Он также отметил, что в новую эпоху двустороннее сотрудничество КНР и РФ требует понимания новых реалий и принятия новых решений.

«Необходимо углублять сотрудничество между аналитическими центрами двух стран и продвигать наши отношения на новый уровень», — добавил Ван И.

Ранее немецкий политолог Йоахим Краузе выразил мнение, что для укрепления своих геополитических позиций Россия и КНР создали военный альянс. Он добавил, что об этом говорят такие факты, как регулярные поставки в Китай новейших типов российского оружия и совместные учения двух стран.

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