Элиста, , 09:53 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 1 июня.

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 378 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек, столько же выписаны с выздоровлением.

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