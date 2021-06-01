Кош-Агачский район, Алтай, , 09:52 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 17 100. За минувшие сутки выявлено 19 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у 15 жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Майминского района и у жителя Чемальского района. Таким образом, Кош-Агач удерживает лидерство по приросту заболеваемости.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 14 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 657 человек.

«Ранее в регионе зарегистрировано 283 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 238 — от COVID-19, 45 — от иных причин», — отметили в штабе.

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