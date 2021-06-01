Екатеринбург, 1 июня 2021, 10:03 — REGNUM На почтовой марке в честь присуждения Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести» изобразят памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Всего в голосовании участвовали 1 536 жителей. 61,5% голосовавших поддержали вариант с памятником воинам УДТК.
На втором месте оказался вариант с мемориалом детям войны и труженикам тыла, на третьем — памятник «Седой Урал». Всего для голосования можно было выбрать девять памятников и мемориальных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее почётное звание «Город трудовой доблести» присудили Каменску-Уральскому (Свердловская область).
Читайте также: Ещё три свердловских города выдвинут на звание «Город трудовой доблести»