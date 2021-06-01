Оренбург, , 09:50 — REGNUM В Оренбурге активисты Общероссийского народного фронтадобиваются установки пандуса на крыльце квартиры для женщины-инвалида I группы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении ОНФ в Оренбургской области, сейчас общественники просят помощи у минсоцразвития.

На проблему активисты ОНФ обратили внимание во время мониторинга благоустройства дома № 2а на улице Лабужского. Под дверью квартиры № 58 оборудована конструкция из деревяшек, которые заменяют и ступени, и пандус. В квартире проживают женщина с 32-летней дочерью-инвалидом. Квартира на первом этаже имеет отдельный вход.

Женщина призналась, что из скромности не обращалась за помощью к чиновникам или в Управляющую компанию и не просила оборудовать крыльцо для дочери-инвалида. Однако каждый раз при выходе на улицу или возвращении домой женщины испытывают трудности, и им помогают соседи преодолеть с трудом доступное крыльцо.

«Нам поменяли козырек над входом, но пандус не посчитали нужным сделать. Хотя выход из квартиры нам очень нужен, приходится просить помочь соседей, когда надо выйти с дочерью из дома. Этот деревянный поддон я сама установила, чтобы легче было. У нас нет отмостки. В период дождей под деревяшки заходит вода, иногда даже в квартиру», — отметила мать ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

На месте, куда общественники выезжали вместе с представителями УК и городской администрации, проблему решить не удалось. Управляющая компания заявила, что не может тратить деньги жильцов без их согласия, поэтому им надо инициировать собрание собственников жилья и обсудить тему повышения тарифа на содержание дома. А у муниципалитета нет денен на пандус.

«Считаем, что это тот случай, когда нужно проявить сострадание и помочь сообща этой маленькой семье справиться с большой бедой. Поэтому Народный фронт обратился в региональное министерство социального развития с просьбой помочь в организации доступной среды для Алины: установке пандуса, асфальтировании прилегающей к подъезду дороги и установке дорожного знака «Парковка для инвалида», —сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Петрова.