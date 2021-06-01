Киев, , 09:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опасается перехода белорусской армии под контроль России. Такой вариант — угроза для Киева, заявил политик в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского, на северной границе Украины сложилась опасная ситуация, так как там находится армия «под командованием белорусского режима». При этом Москва и Минск упорно работают над договорённостями.

Если Россия и Белоруссия включат оборону в свои соглашения, станет возможным серьёзное давление на Украину, считает он.

«Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооружёнными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства» — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал искусственно не «нагнетать интеграционные процессы» России и Белоруссии.

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