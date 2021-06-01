Элиста, , 09:49 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 1 июня. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время на лечение в стационарах находятся 163 пациента с COVID-19, состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 386 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 20 847 человек, выписаны с выздоровлением 20 193 носителя инфекции.

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