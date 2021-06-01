Иркутск, , 09:49 — REGNUM Некоторые предприятия Иркутской области заявили о готовности предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию пожилым людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

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Как пояснил член совета союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», председатель Совета директоров ОАО «Иркутский масложиркомбинат» Дмитрий Баймашев, такие предприятия, как: агрохолдинг «Саянский бройлер», группа предприятий «Янта», готовы предоставлять пятипроцентную скидку на свою продукцию клиентам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, а СХАО «Белореченское» — продуктовые подарки.

Губернатор Игорь Кобзев поручил региональному министерству здравоохранения детально проработать с представителями бизнес-сообществ механизм предоставления поощрений, а также оценить реальные сроки начала их действия в Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье на 1 июня число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2578 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.

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