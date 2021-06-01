Новосибирск, , 09:47 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено 76 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 72, 73 и 65 лет и женщины в возрасте 57, 58, 65 лет. Всего в регионе умерли 1884 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 63 человека, на ИВЛ — десять пациентов».

Всего на утро сегодня, 1 июня, в регионе зарегистрировано 43 417 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2722 детей; 39 293 пациента выздоровели (+78 за сутки).