Москва, , 09:47 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать День защиты детей и продлить детство до 25-и лет, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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«День защиты детей, я бы слово «защита убрал». День детства лучше назвать», — предложил Жириновский.

Он сообщил, что парламентарии поедут в парк Сокольники и бесплатно раздадут там мороженое детям.

«Я считаю, что детство надо продлить по 25 лет. И в армию в 25, и паспорт в 25. А жениться в 30 лет — не раньше», — предложил также лидер ЛДПР.