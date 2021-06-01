Ставрополь, , 09:46 — REGNUM На Северный Кавказ надвигаются ливни с градом. Первыми непогоду встретят Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Уже 1 июня здесь местами прольются сильные дожди с градом, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве предупредили об опасных явлениях и неблагоприятных гидрометеорологических условиях в этих двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

«Днём и до конца суток 1 июня, в течение суток 2 июня местами в Ставропольском крае, а также днём и до конца суток 1 июня, в течение суток 2 и 3 июня местами в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

При этом большое количество выпадающих осадков может спровоцировать подъем уровней воды в реках Карачаево-Черкесии, местами он может достичь неблагоприятных отметок. А в горах возможен сход селей малого объёма.

О сильных ливнях местами с градом предупредили метеорологи и жителей Северной Осетии, Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Не прогнозируется ливней лишь в Дагестане.