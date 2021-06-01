Тирасполь, , 09:49 — REGNUM В ходе 166 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили десять случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 49 233 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 47 632 человека. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 46 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1195 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 182 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 55 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье снижаются темпы распространения коронавируса. По итогам прошлой недели в республике среднесуточное количество выявленных случаев заражения составило 22.

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