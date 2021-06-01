Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Всероссийскую акцию по поддержке воспитанников и выпускников детских домов запускают 1 июня семь российских благотворительных фондов, специализирующихся на помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. К акции #МНЕДОМОЙПОРА уже присоединились известные артисты, музыканты, спортсмены.

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В акции участвуют фонды «Подари мне крылья», «Арифметика Добра», «Солнечный город», «Петербургские родители», «Дети наши», «Бюро добрых дел», «Старшие Братья Старшие Сестры».

«Мы собирали истории ребят, которые уже выпустились из детского дома и живут самостоятельной жизнью. Истории о том, как им было сложно адаптироваться ко взрослой жизни и как им жилось в детском доме, где за них все решали. Режиссер проекта Дмитрий Крестьянкин адаптировал тексты. Тексты были переданы знаменитым актерам, которые зачитали их на камеру. Ролики появятся в сети с 1 по 7 июня и будут размещены в аккаунтах фондов, участвующих в проекте, а также на страницах актеров», — объяснила суть акции ее куратор Ольга Павлова.

В записи роликов приняли участие Елизавета Боярская, Максим Леонидов, Нонна Гришаева, Даниил Вахрушев, Евгений Федоров, Екатерина Гордеева, Елизавета Туктамышева, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Ендальцев, Екатерина Разумовская, Александр Белый и другие.

Тем временем в сети запущен флешмоб: любой желающий может выложить фото и рассказать об акции и о фондах, которые принимают в ней участие. Посты можно найти по хештегу #мнедомойпора.

Как отмечают организаторы, по статистике, 90% выпускников детских домов не могут адаптироваться к нормальной жизни, создать семью, найти работу, стать полноценным членом общества. Эти молодые люди нуждаются в сопровождении как перед выпуском из детского дома, так и после него.