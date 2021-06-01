Сеул, , 09:47 — REGNUM С 1 по 4 июня представители Южной Кореи и стран МЕРКОСУР проведут 6-й раунд переговоров по заключению торгового соглашения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Известно, что представители пяти стран возобновят переговоры по данному вопросу спустя год и четыре месяца. Отметим, что Южная Корея и страны союза МЕРКОСУР обсуждают торговое соглашение с мая 2018 года.

С южнокорейской стороны в переговорах примут участие представители министерства торговли, промышленности и энергетики, министерства стратегии и финансов, министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и других ведомств.

В рамках встречи представители стран обсудят ключевые вопросы соглашения, включая критерии определения страны происхождения товаров и права интеллектуальной собственности.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).