Москва, , 09:46 — REGNUM Первые экзамены ЕГЭ по географии, химии и литературе прошли в штатном режиме, 43 участника удалены на нарушения, сообщили в Рособрнадзоре.

«По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, для выпускников 11-х классов российских школ начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена.

По данным Рособрандзора, в общей сложности 31 мая ЕГЭ по данным трем предметам сдали около 184 тысяч выпускников, для этого были задействованы свыше 3,7 тыс. экзаменационных пунктов, включая 131 на дому и четыре в медучреждениях.

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