Белгород, , 09:46 — REGNUM Десятилетний план подготовки медицинских кадров необходим Белгородской области. Программа должна быть рассчитана на всю систему здравоохранения региона, включая коммерческие учреждения, об этом заявил врио губернатора Вячеслав Гладков.

В Белгородской области уже созданы программы знакомства с миром медицинских профессий в детских садах. На этапе школьного образования сформировано 15 спецклассов в семи учреждениях, где обучаются 278 ребят, мечтающих о работе в медицине. Их количество планируют увеличить до 700. В медицинских колледжах применяется дуальное обучение, 103 медицинские организации сотрудничают со студентами, и в дальнейшем по специальности работают порядка 75% выпускников. Ежегодно в регионе получают дипломы порядка 400 студентов, шесть тысяч врачей повышают квалификацию. Однако всего этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит врачей и медсестёр. Поэтому в регионе необходимо разработать десятилетний план подготовки медицинских кадров, который должен базироваться на четырёх основных принципах: социологии, статистике, цифровом портрете врача и анализе численности сотрудников в отрасли учётом потребностей и перспектив.

«С помощью полученных данных мы сможем отследить, насколько эффективно мы формируем у детей профессиональные намерения, какое количество школьников в итоге станет выпускниками медицинских колледжей и университетов. Данная программа должна быть рассчитана на всю медицину региона, включая коммерческие учреждения. Необходимо определить зону ответственности для глав районов и главных врачей. Хочется отметить, что муниципалитеты активно занимаются поиском жилья для врачей. Приоритет отдается квартирам с большой площадью, мебелью, качественным ремонтом. Активно исследуется рынок вторичного жилья. В будущем медработники смогут переводить квартиры в собственность — сейчас обдумываем необходимые для этого условия», — написал врио на своей странице в социальной сети.

Вячеслав Гладков уверен, что до конца 2021 года в области будет закрыт вопрос нехватки медицинских кадров.