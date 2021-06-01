Москва, , 09:42 — REGNUM Более 70% граждан России поддержали идею привлечения заключенных к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом 1 июня сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею привлечения заключенных к труду поддержали 71% опрошенных. Около 62% считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центах, а не колониях. Против идеи выступили 21% респондентов.

Среди опрошенных 21% считает, что работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим. Еще 21% участников опроса считают, что заключенные смогут «отработать» свои преступления.

Заключенные принесут пользу обществу — к такому выводу пришли 15% опрошенных, инициатива приведет к снижению нагрузки на государственный бюджет — 13%, работа поможет исправиться — 10%, заключенные смогут заработать и помочь семьям — 10%.

Вместе с тем 17% считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% думают, что они будут плохо работать, 12% — заключенные не безопасны, 9% — заключенные отнимут рабочие места. Еще 12% считают, что идея вернет Россию во времена ГУЛАГа.

Опрос прошел 27 мая 2021 года в форме телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан России.

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