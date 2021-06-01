Кемерово, , 09:41 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 1 июня, за прошедшие сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая.

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«Кемерово — 14, Ленинск-Кузнецкий — семь, Междуреченск — шесть, Мыски — четыре, Новокузнецк — четыре, Кемеровский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Прокопьевск — два, Юрга — два, Топкинский МО — два, Юргинский МО — два, Белово — один, Осинники — один, Тайга — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 58 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 37 078 случаев заражения коронавирусом, 35 766 человек выздоровели, 726 пациентов скончались.