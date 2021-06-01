Джакарта, , 09:41 — REGNUM Соединенные Штаты выражают свою признательность Индонезии, которая активно поднимает и содействует урегулированию кризиса в Мьянме после переворота, сообщает CNN Indonesia.

«Я хочу признать лидерство Индонезии в реагировании на кризис в Мьянме. Индонезия была в авангарде поиска решений по прекращению насилия и возвращению Мьянмы к гражданскому, демократическому и мирному правительству», — заявила Венди Шерман во время двусторонней встречи с заместителем министра иностранных дел Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель государственного секретаря США Венди Шерман пригласила молодежь из стран Юго-Восточной Азии принять меры по борьбе с изменением климата.

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