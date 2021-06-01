Ижевск, , 09:41 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 июня прививку от коронавируса сделали 117 137 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 90 587 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 509 человек. 1553 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня в регионе провели 1 161 121 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2171 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 4364 исследования.

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