Самара, , 09:44 — REGNUM 16 пациентов были эвакуированы в мае текущего года в больницы Самарской области вертолетом службы санавиации. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в мае вертолет службы санавиации региона совершил 14 вылетов в районы и города области. Он эвакуировал пациентов из Тольятти, Сызрани, а также из Похвистневского и Исаклинского районов.

Отмечается, что из Тольятти в больницу им. В.Д. Середавина были эвакуированы два пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. А у жителя Исаклинского района произошел спонтанный разрыв пищевода, поэтому его также эвакуировали в медучреждение Самары на вертолете.

«Также с помощью вертолёта санитарной авиации были переведены из Сызранской центральной горбольницы двое подростков для экстренного лечения в педиатрический корпус больницы им. В.Д.Середавина», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вертолет в распоряжение медицинских работников службы санавиации поступил в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».