Красноярск, , 09:42 — REGNUM В Красноярск доставили ещё более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

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По данным ведомства, поступившие в краевую столицу препараты уже начали доставлять в поликлиники и больницы города и края. Всего же с начала прививочной кампании регион получил более 355 тысяч доз препарата, который поступает в Красноярск каждую неделю.

Отмечается, что в настоящее время все желающие могут записаться на вакцинацию от COVID-19 в любом из 122 прививочных пунктов, которые развёрнуты в 82 медицинских учреждениях края.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Красноярский край получил почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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