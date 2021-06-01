Абакан, , 09:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 26 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 5619. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в республиканском правительстве.

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Выздоровели с начала года 5144 человека, за сутки — 27. Амбулаторное лечение проходят 178 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах находятся 110 человек. К аппаратам ИВЛ подключены семь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Хакасии было выявлено 30 носителей коронавируса, выздоровели 11 человек. К аппаратам ИВЛ были подключены шесть ковид-пациентов.

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