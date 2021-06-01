Пекин, , 10:12 — REGNUM Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 зарегистрировали в Китае. Об этом 1 июня говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

Уточняется, что заразившимся стал мужчина в возрасте 41 года из китайской провинции Цзянсу.

Также указывается, что 23 апреля у пациента поднялась температура и появились другие симптомы, а 28 апреля он был из-за ухудшения состояния направлен в местную больницу.

Кроме того, отмечается, что 28 мая после того, как было проведено исследование, стало известно, что мужчина заразился H10N3. При этом отмечается, что в результате полного анализа генома вируса стало ясно, что у него птичье происхождение и отсутствует возможность «эффективно» заражать людей.

Помимо этого, добавляется, что находившиеся в контакте с данным пациентом лица были переведены под медицинское наблюдение и у них не было зафиксировано никаких аномалий. В то же время в данный момент состояние заболевшего птичьим гриппом оценивается как стабильное и он готовится к выписке из медучреждения.

Вместе с тем поясняется, что ранее в мире не было зафиксировано случаев заражения человека H10N3 и среди птиц данный вирус считается низкопатогенным. Как указывают эксперты, они считают, что в данном случае имела место «случайная передача вируса от птицы к человеку» и потому «риск масштабного распространения крайне низок».

При этом рекомендуется избегать контактов с птицами, которые умерли от данной болезни, по возможности избегать контактов с живой заболевшей птицей, а также обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.

Как передавало ИА REGNUM, 25 мая в Южной Корее сообщили об отсутствии новых очагов птичьего гриппа на протяжении почти двух месяцев.