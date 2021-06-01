Переславль-Залесский, Ярославская область, 1 июня, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославской области из администрации Переславля-Залесского уволились последние иногородние руководители — первый заместитель главы округа Максим Васильков и начальник управления образования Руслан Каримов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

Admpereslavl.ru Максим Васильков

«Новый глава района Ирина Строкинова обещала, что иногородних в администрации не останется, что и произошло», — рассказал Хабибулин.

По информации депутата, 31 мая у Максима Василькова был последний рабочий день. Кто займёт его место, пока неизвестно. Каримов уволился накануне.

Иногородние руководители в администрации Переславля появились с приходом мэра Владимира Волкова и его преемника Валерия Астраханцева. Их работа в Переславле вызывала немало критики со стороны местных жителей. В январе 2021 года Валерий Астраханцев подал в отставку после серии скандалов вокруг утверждения генерального плана города.