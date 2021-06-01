Сухум, , 09:43 — REGNUM В Абхазию прибыла группа специалистов итальянской компании Global Arredi для осмотра железнодорожных вокзалов и станций, подлежащих реставрации. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что эксперты прибыли в Гагры. Их встретили замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц и главный архитектор города Диана Лобода. В Гаграх планируется провести реставрационные работы на центральном ЖД вокзале и на станции «Павильон».

По данным пресс-службы, восстановление железнодорожных объектов планируется проводить в связи с проектом круизного поезда. Он будет собирать туристов в России и возить по Абхазии с остановками в курортных городах.

«Мы надеемся, что проект будет реализован, и внешний облик города Гагра будет улучшаться год за годом», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, проект круизного поезда руководству ОАО «Российские железные дороги» предложили представители компании «Абхазская железная дорога». Остановки планируется делать в Гаграх, Новом Афоне и Сухуме.

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